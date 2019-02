© UEFA

Um Freideg an der Mëttesstonn goufen d'Aachtelsfinalle vun der Europa League ausgeléist.FC Chelsea - Dynamo KiewEintracht Frankfurt - Internazionale MailandDinamo Zagreb - S.L. BenficaSSC Neapel - FC SalzburgFC Valencia - FC KrasnodarFC Sevilla - Slavia PragFC Arsenal London - Stade RennesZenit St. Petersburg - FC VillarrealD'Allersmatcher ginn de 7. Mäerz gespillt an d'Retourmatcher déi Woch dono. Déi aktuell nach 16 Ekippen, déi am Tournoi dobäi sinn, spillen ëm eng vun den 2 Plazen an der Finall, déi den 29. Mee zu Baku wäert sinn.