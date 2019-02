© AFP

Iwwerliewen dat kann den Niki Lauda, huet e schonns méi wéi eemol bewisen. Um Freideg kritt de Weltmeeschter 70 Joer. Et geet him gutt, den Ëmstänn entspriechend, wann ee ka gleewe wat ee liest. Dat lescht Joer hat him eng Longentransplantatioun d'Liewe gerett an dëser Deeg ass hien nach an engem stramme Reha-Programm.2 nei Niere krut e schonns, nodeems den éisträichesche Formel-1-Pilot 1976 e schwéiert Accident um Nürburgring hat. Hien iwwerlieft, zwar schwéier gezeechent. Mä dat hält den Niki Lauda net op. Kap un a weider. Virum Accident war hie Formel-1-Weltmeeschter an och duerno nach 2 Mol, 1977 an 1984.Als Andreas Nikolaus Lauda koum hien den 22. Februar 1949 zu Wien op d'Welt a seng grouss Zäit an der Formel 1 war 1971 a 85. Och duerno ass hien deem Sport trei bliwwen a weess och, dem Net-Interesséierten alt e bëssi ze erklären. Ëmmer nees gouf hie virun d'Kamerae gebieden, fir als Expert ze fungéieren.Als weidert Standbeen hat den Niki Lauda dunn 1979 d'Lauda Air gegrënnt. Schwaarzen Dag war de 26. Mee 1991 wéi eng vu senge Maschinnen an Thailand erofgefall war an 223 Mënschen ëm d'Liewe koumen. Haut ass Lauda Air en Deel vum Austrian Airlines Group, den Niki Lauda hat sech schonns 2000 aus der Fluchgesellschaft zeréckgezunn. Ma och do hat den Niki sech net ginn, an huet och an deem Business weider gekämpft.