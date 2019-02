© pressphoto (Archiv)

An der Ligue 2 a Frankräich huet Metz fir de Kont vum 26. Spilldag mat 2:0 géint den FC Paris gewonnen. Fir Metz huet den Dillo an der 19. Minutt per Eelefmeter an an der 57. Minutt d'Goler geschoss. Desouz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk. Duerch dës Victoire steet Metz weiderhin op der 1. Plaz an der Tabell an huet 3 Punkte Virsprong op Stade Brest.Och fir Troyes gouf et e Freideg den Owend eng Victoire. D'Ekipp vumhuet mat 2:1 géint Le Havre gewonnen a steet elo op der 6. Plaz an der Tabell. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 73. Minutt agewiesselt. Déi zwee Goler fir Troyes huet den Touzghar an der 10. an an der 80. Minutt geschoss.An der National a Frankräich gouf et fir Pau mame Freideg den Owend eng 1:2-Néierlag bei Villefranche. Pau loung duerch e Gol vum Mohamed Guilavogui an der Paus mat 1:0 a Féierung. An der 55. Minutt hat de Mambu fir d'Lokalekipp ausgeglach, ier hie kuerz viru Schluss fir den 2:1 an d'Victoire gesuergt huet. De Vincent Thill huet déi 90 Minutten iwwer gespillt.