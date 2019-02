© AFP

Bei der Schi-WM zu Seefeld an Éisträich ass d'hirer Favoritteroll e Samschdeg de Moien am Skiathlon gerecht ginn. D'Norwegerin hat no de 15 Kilometer (7,5 Kilometer am klassesche Stil a 7,5 Kilometer am Skating) e Virsprong vu 57 Sekonnen op hir Compatriotin. D'Course ëm Sëlwer war laang spannend, eréischt kuerz virun der Arrivée konnt sech d'Östberg vun der Russinofsetzen, déi mat engem Réckstand vun 58 Sekonnen op d'Johaug Drëtt gëtt.Fir d'Therese Johaug ass et no 2015 deen zweete Weltmeeschtertitel am Skiathlon.Bei den Hären huet sech no 30 Kilometer (15 Kilometer am klassesche Stil a 15 Kilometer am Skating) den Norwegerop de leschte Meteren am Sprint d'Goldmedail geséchert. Denhuet mat engem Réckstand vu 10 Honnertstel d'Sëlwer gewonnen an da stoung den Norwegermat engem Retard vu 70 Honnertstel och nach um Podium.