Schonns e Freideg goufen et an Europa eng Rei Matcher, dat och mat Lëtzebuerger Bedeelegung.An der Bundesliga konnt sech Stuttgart ee Punkt sécheren a Milan hat keng Problemer mat Empoli.

Premier League

An der 1. Hallschecht waren nach keng Goler gefall, nom Téi dofir 3. An der 57. Spillminutt huet de Wood op 1:0 gesat, éier eben de Kane an der 65. mat sengem Gol ausgläiche konnt. Den FC Burnley wollt déi 3 Punkten awer doheem halen, sou datt de Barnes an der 83. Spillminutt seng Faarwen erëm a Féierung brénge konnt.Den FC Burnley konnt domat wichteg Punkten am Kampf géint den Ofstig erzwéngen an d'Spurs verléieren dräi Zieler am Kampf ëm den Titel.Um 16 Auer.Um 18 Auer 30.

Ligue 1

La Liga

Serie A

