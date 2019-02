An der 2. däitscher Bundesliga am Basket gewënnt den Thomas Grün mat 66:64 géint d'Ekipp vu Schalke.

© RTL Télé Lëtzebuerg

D'gewënnt an der Bundesliga an Däitschland mat den Angels mat 85:80 géint Marburg a steet an der Tabell op der 7. Plaz.An der 1. italienescher Divisioun am Volleyball verléiert demat Ravenna mat 1:3 géint Sora.