Am Kader vun den Playoffs fir den Opstig an déi 2. franséisch Divisioun verléiert den Tornado knapps mat 5:4 zu Nîmes an behält sech domadder gutt Chancen, fir am Heemmatch den nächsten Samschdeg op der Kockelscheier géint Nîmes déi zweet Playoff Ronn z'erreechen. Den Tornado muss do dann mat mindestens 2 Goler Ënnerscheed gewannen. Ugepaff gëtt dëse Match den nächste Samschdeg um 19 Auer.