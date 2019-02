© afp

Um Sonndeg gouf an Däitschland, England, Italien, Spuenien a Frankräich gespillt. An och d'Finall vum League Cup an England stoung um Programm.

Bundesliga

Mat engem leeschtungsgerechte 0:0 war et no 45 Minutten an d'Paus gaangen. Keng Ekipp hat um Terrain gréisser Virdeeler, mee Frankfurt hat just e puer Ofschlëss méi déi allerdéngs net all ze geféierlech waren. Hannover dogéint konnt just een Ofschloss an der éischter Halschent verzeechnen.An der 2. Halschent huet Frankfurt dann awer opgedréint a konnt 3 Goler schéissen. Den éischten ass dem Rebic an der 54. Minutt gelongen. Just 9 Minutte méi spéit war et de Jovic deen no enger Flank vum Kostic op 2:0 erhéije konnt. Kuerz viru Schluss war et dann de Kostic selwer deen no engem Konter de Ball ënnert d'Lat geschoss huet.

Premier League

Schonn direkt an den éischte Minutten konnt Arsenal dëse Match mat hiren 2 Goler entscheeden. An der 6. Minutt war et de Lacazette no enger Virlag vum Mkhitaryan deen den 1:0 konnt schéissen. An der 17. Minutt war et den Armenier selwer deen den 2:0 geschoss huet.Am Kampf ëm den Titel an der Premier League huet Liverpool e weidere Réckschlag erlidden a koum géint Manchester United net iwwert en 0:0 eraus. Domadder steet Liverpool zwar nach ëmmer op der 1. Plaz mee huet just nach e Virsprong vun 1 Punkt op Manchester City.

League Cup: Finall

Ligue 1

La Liga

De Morata, deen am Wanter vun Chelsea bei den Atletico gewiesselt ass, konnt an der 31. Minutt de wichtegen 1:0 schéissen. An der 88. Minutt huet de Saul Niguez mam 2:0 fir d'Entscheedung gesuergt.

Serie A

Mat engem minimale Resultat huet d'Juventus sech eng Victoire géint Bologna geséchert. Et war den Argentinier Dybala dee senge Faarwen mam Gol 3 Punkte schenke konnt.