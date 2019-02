Den Doc Rivers ass, nodeems hien d'Auszäit geholl huet, bei den Arbitter-Dësch gaangen an huet de Mikro geholl. Du sot hien "Dirk Nowitzki", iwwerdeems hien op de Spiller vun de Mavericks gewisen huet. Dunn huet hien d'Fans opgefuerdert, fir den Nowitzki ze klappen: "Let's go! Let's go! Let's go!". Weider sot hien: "One of the greatest of all time!". Fir den Nowitzki war et säin 1.500. Match an der Regular Season a läit an der historescher Ligastatistik hei op der 4. Plaz.Et war ee besonnesche Moment, een, deen et am Sport seele gëtt, ma een, deen all Sportfan ze wierdege weess. Spéider sot den Doc Rivers nach: "Ech hat d'Gefill, dass en et verdéngt hat."