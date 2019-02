An engem Bréif haten 14 vun 21 Veräiner Neiwale vun der Sectioun Karate gefuerdert.

De Comité Directeur vun der FLAM huet decidéiert, fir an der Sektioun Karate Neiwalen z'organiséieren. Déi lescht Méint huet et an der Lëtzebuerger Karate-Zeen zolidd rumouert.

Am Januar haten an engem Bréif 14 vun 21 Veräiner bei der FLAM Neiwale gefrot. Elo bléift ofzewaarden, wéi dës Decisioun bei deene Responsabele vun der Sektioun Karate ukënnt.