Ob den zweeteelste Basketveräin awer weiderhin ënnert dësem Numm spille wäert oder net, gouf en Dënschdeg den Owend nach net decidéiert. Den Gérard Kraus, deen de Presidenteposte soll iwwerhuelen, huet an der aberuffener Versammlung vun der Gemeng an der Basketfederatioun nei Membere mobiliséiert kritt an ass frou, dass och an Zukunft an der Gemeng Käl weiderhin Basket gespillt gëtt.



Wéinst de Problemer am Veräin, huet d'Härenekipp jo aus dem Championnat misste geholl ginn. Liest méi zu de Problemer vum Veräin an eisem Artikel.