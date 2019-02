12.5.1942 - 27.02.2019 Doud vum Fränz "Zaff" Gales, laangjäregen FLF-Arbitter

De François Gales war iwwer 55 Joer bei der FLF als Arbitter an Instrukter am Asaz. Um Mëttwoch ass hien am Alter vu 76 Joer gestuerwen.

Vun RTL