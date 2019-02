An der Favoritteroll: d'Ekipp vun Déifferdeng. © Nils Nösges

Muss gewannen: den Titelverdeedeger vu Lënster. © Badminton Jonglënster

Déi 2 Tabellenéischt Jonglënster an Déifferdeng treffen do um 14 Auer openeen, an et kann een dovunner ausgoen, dass de Gewënner vun där Partie och den nächste Champion stellt, esoulaang sech keng vun den Ekippen um leschten Spilldag de 24. Mäerz zu Beetebuerg iwwerrasche léisst.Béid Ekippen hu bis elo e Parcours sans faute wärend der Saison higeluecht an hunn am Openeentreffen an der Hironn mat engem 4:4-Gläichspill keng Differenz konnten erausspillen.Trotzdeem ass Déifferdeng an der Favoritteroll, well hinnen och de Samschdeg e Gläichspill misst duergoen, fir hiren éischten Titel an der Veräinsgeschicht kënnen ze féieren, iwwerdeem den Titelverdeedeger Jonglënster de Match scho misst gewannen. Sollt Déifferdeng de Match fir sech entscheeden, ass hinnen den Titel eigentlech net méi ze huelen.Wéi zanter dëser Saison üüblech gëtt och den nächste Samschdeg en duebele Spilldag gespillt, den drëttleschte vun der Saison - moies vun 10 Auer un, nomëttes vu 14 Auer un.

Hei déi eenzel Matcher

12. Spilldag: Samschdeg, 2. Mäerz um 10 Auer- Déifferdeng – Kielen- Jonglënster – Schëffleng- Beetebuerg – Käl- Diddeleng – Europeen13. Spilldag: Samschdeg, 2. Mäerz um 14 Auer- Jonglënster– Déifferdeng- Schëffleng– Beetebuerg- Käl – Europeen- Kielen – DiddelengDen Entrée ass fräi, weider Infoen um Site vun der Federatioun (www.feluba.lu).