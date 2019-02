Sport: Am meeschte gelies

Dëst sinn den F91 Diddeleng, d'Jeunesse Esch an Hueschtert. Viru kuerzem hat d'Lëtzebuerger Futtball-Federatioun jo an engem Referendum d'Veräiner ëm hir Meenung beim Ausléine vu Spiller gefrot.

Mat 593 zu 115 Stëmme gouf fir d'Reglementatioun gestëmmt, datt ee Veräin an Zukunft just nach 4 Spiller an der selwechter Divisioun ausléinen dierf a maximal 2 un dee selwechte Veräin.

E Mëttwoch gouf dëse Vott public gemaach an do waren deemno 3 vun de 14 Clibb aus der ieweschter Spillklass dogéint.