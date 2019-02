Diddeleng-Käerjeng © Serge Olmo

E Mëttwoch den Owend ginn am Lëtzebuerger Handball bei den Hären d'Halleffinallen an der Coupe gespillt.Um 18.30 Auer huet d'Partie Diddeleng-Käerjeng den Optakt gemaach. Et war e spannende Match, an deem Käerjeng ganz dacks d'Nues vir hat, ma Diddeleng ass ëmmer nees erukomm.Bis 5 Sekonne viru Schluss stoung et nach 30:30, ma dunn hunn déi Bierchemer ee 7-Meter verwandelt a stoungen an der Finall - an den Diddelenger hir Hoffnunge ware mat engem Schlag futti.Déi zweet Halleffinall heescht Bierchem géint Esch a gëtt um 20.45 Auer ugepaff.