D'Lëtzebuergerin verléiert e Mëttwoch den Owend eiser Zäit an dräi Sätz mat 2-6, 6-3 an 1-6 géint d'Amerikanerin Claire Liu.

© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Am éischten Tour hat d'Mandy Minella ee Fräilous. Am Dubbel ass si iwwerdeems een Tour weider. Do gewënnt si am éischten Tour zesumme mat hirer Partnerin Vera Lapko aus Wäissrussland géint eng Koppel aus den USA.