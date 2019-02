Dobäi geet et ëm d'K1 SeriesA zu Salzburg vum 1. bis den 3. Mäerz. Fir dëse Weekend sinn an Éisträich 99 Natioune gemellt, opgedeelt op 2.057 Athleten.Lëtzebuerg ass mat 11 Athleten dobäi. D’Jenny Warling start wéi gewinnt an der Kategorie -55kg, wou 139 Kämpferinnen aus 56 Länner géinteneen untrieden.Hir Kategorie gëtt e Samsdeg de Moie vun 9 Auer un an der Salzburgarena ausgedroen.