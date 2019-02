Esch-Käerjeng © Gilles Tricca

No den Hären um Mëttwoch sinn en Donneschdeg d'Dammen drun: An der Coque ginn d'Halleffinalle vun der Coupe am Handball gespillt.Déi 1. Halleffinall gouf um 18.30 Auer ugepaff.Esch aus der Promotioun hat mat engem Avantage vun 3 Goaler d'Partie géint Käerjeng ugefaang. No 7 Minutten hat de Champion d'Partie awer scho gedréint. Déi Escher Meedercher hu 17 Minutten gebraucht, fir deen éischte Gol ze markéieren. Ma d'Spannung war awer net eraus, déi Käerjenger louchen an der Paus nëmmen 12:10 vir - virun allem de Käerjenger Ugrëff war schwaach.Nom Säitewiessel sinn déi Escher bei 13:12 eemol a Féierung gaangen, ma dunn huet d'Kraaft ëmmer méi nogelooss. Um Enn gewënnt Käerjeng - ouni z'iwwerzeegen - mat enger Avance vun 11 Punkten, nämlech 26:15.D'Enttäuschung huet sech bei den Escher awer Grenzen gehal, well si bei Wäitem net esou ënnergaange sinn, wéi et vu muncher engem erwaart gi war.Um 20.45 Auer gëtt déi zweet Halleffinall gespillt: HB Museldall vs. CHEV Dikrech, dee Match dierft méi enk ginn.