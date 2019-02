Am Retourmatch en Donneschdeg den Owend konnt sech den FC Valencia mat 1:0 géint Betis Sevilla behaapten a steet domat an der Finall.

De Goalgetter vu Valencia, de Rodrigo, huet den decisive Gol geschoss. © AFP-Archiv

De Gol vum Rodrigo an der 56. Minutt ass Valencia duergaangen, fir sech ze qualifizéieren, well den Allermatch an Andalusien war 2:2 ausgaangen.E Mëttwoch hat sech jo ewell Barcelona mat engem däitlechen 3:0 zu Madrid géint de Real fir d'Finall vun der spuenescher Copa del Rey qualifizéiert.Gespillt gëtt d'Finall de 25. Mee.