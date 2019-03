Trotz gudder Leeschtung sinn d'Charline Mathias an de Charel Grethen net bis an d'Halleffinall respektiv d'Finall komm.

Sport: Am meeschte gelies

Op der Liichtathletik-Indoor-Europameeschterschaft zu Glasgow a Schottland, huet sech de Bob Bertemes am Bommstousse fir d'Finall qualifizéiert. An der Qualifikatioun ass hie mat 20 Meter 97 op déi 3. Platz komm. Dat ware just 6 Zentimeter ënner sengem Lëtzebuerger Rekord. D'Finall ass e Freideg den Owend um 21.35 Auer.





D'Charline Mathias ass iwwer 800 Meter an de Serie 41 Honnertstel iwwer hirem Lëtzebuerger Rekord bliwwen. D'Zäit vun 2 Minutten, 4 Sekonnen an 73 Honnertstel ass net duergaangen, fir sech fir d'Halleffinallen ze qualifizéieren.







Iwwer 1.5000 Meter ass de Charel Grethen gutt 6 Sekonnen iwwer sengem Lëtzebuerger Rekord bliwwen a konnt sech net fir d'Final qualifizéieren.