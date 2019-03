Dëse Livestream gëtt vun Handball TV realiséiert.



Programm Sonndeg

13h00: Coupe U13 Dammen

HB Käerjeng vs. HB Diddeleng



14h30 Coupe U13 Hären/Mixte

HB Käerjeng vs. HC Bierchem



16h30 Coupe U15 Dammen

Schëffleng/Beetebuerg vs. Red Boys Déifferdeng



18h30: Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Dammen

HB Käerjeng vs. Chev Dikrech