E Freideg den Owend waren et d'Partië Stroossen géint Déifferdeng a Rouspert géint Nidderkuer déi an der BGL League géintenee gespillt hunn.Zu Stroossen ass um 19.45 e Freideg ugepaff ginn, ma an der Partie war an den éischte 45. Minutte kee Gol gefall, sou dass et mat engem 0:0 tëscht béiden Ekippen an d'Kabinne gaangen ass. No der Halbzeit huet dunn an der 66. Minutt am Gol vun Déifferdeng gerabbelt, dat duerch e Gol vum Jager. De Stroossener huet en direkte Fräistouss perfekt an de lénke Wénkel geschoss an huet dem Weber am Gol domat absolut keng Chance gelooss.An der Nospillzäit (92. Minutt) erhéicht no engem Konter de Lourenco op 2:0 a séchert Stroossen mat sengem Gol definitiv déi 3 Punkten.Direkt an der 8. Minutt war et e Selbstgol vum Nidderkuerer Tim Hall dee fir den 1:0 fir Rouspert gefouert huet. Mat dësem Resultat ass och déi 1. Halbzeit op en Enn gaangen. No der Paus war et dunn an der 55. Minutt eng Flank op Mooss vum Weirich vu lénks op de Biedermann. De Rousperter Goalgetter spréngt méi héich wéi säi Géigner an et steet e wéineg iwwerraschend 0-2 fir d´Equipe vun der Sauer.An der 64. Minutt huet den Nidderkuerer Hall dunn säi Feeler aus der 1. Halschent nees gutt gemaach an den 1:2 markéiert. De Biedermann spillt dunn an der 66. Minutt op de Weirich dee probéiert et einfach Mol aus knapp 20m. En schéine Schoss deen de Flauss awer vläicht hätt kéinten halen. Bis zum Schluss ass et spannend bliwwen an et ass dem Karapetian gelongen an de 4. Minutte vun der Nospillzäit nach 2 Goler fir Nidderkuer ze markéieren an en 3:3 aus der Partie eraushuelen.