An der 21. Minutt geléngt dem Ex-Dortmunder Dong-Won Ji e Gol fir den FC Augsburg a bréngt seng Ekipp fréi a Féierung.Och no der Paus ass et et dem Ji gelongen e Gol ze markéieren, sou dass et no 68. Minutt 2:0 fir Augsburg stoung. Den Alcacer, de méi spéit agewiesselt gouf, konnt mat sengem Gol an der 81. Minutt just nach op 2:1 verkierzen, ma e Gläichspill oder souguer eng Victoire konnt net méi erausgeholl ginn.Domadder verléiert Dortmund fir déi éischte Kéier auswäerts géint Augsburg an zitt an der Tabell mam FC Bayern München gläich.