© pressphoto (Archiv)

Am japanesche Championnat huet Jubilo Itawa mam Gerson Rodrigues 0:0 bei Sanfrecce Hiroshima gläichgespillt. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startformatioun a gouf an der 69. Minutt ausgewiesselt.

An der Ligues 2 huet Troyes auswäerts géint Auxerre mat 2:0 gewonnen. De Christopher Martins stoung fir d'Gäscht déi 90 Minutten iwwer um Terrain. Troyes steet no 27 Spilldeeg op der 6. Plaz an der Tabell.

An der National a Frankräich war et een Owend fir ze vergiesse fir Pau an de Vincent Thill. Virun den eegene Spectateuren huet ee mat 0:2 géint Tours verluer. De Vincent Thill huet déi 90 Minutten duerchgespillt. No 24 Spilldeeg steet Pau op der 13. Plaz an der Tabell an ass nëmmen 2 Punkte vun der Relegatiounsplaz ewech.

An der Regionalliga Südwest huet Elversberg auswäerts Astoria Walldorf mat 5:0 iwwerrannt. Den Aldin Skenderovic stoung am Kader vun Elversberg, hie gouf awer net agewiesselt.

An der Premier League 2 huet Middlesbrough mamgéint d'Wolverhampton Wanderers een 0:0-Remis gedeelt. De Lëtzebuerger stoung 90 Minutten um Terrain.