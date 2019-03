© AFP-Archiv

Dat geet aus de sougenannte Football Leaks ervir.



De Gérard Lopez an de Marc Ingla hätten e geheime Fong vu City gedeckt, deen iwwert d'Cayman-Insele finanzéiert gouf, fir sou d'Regelen z'ëmgoen.

"Ce fonds luxembourgeois, baptisé MPI II, était financé en sous-main par l’émirat d’Abou Dhabi par le biais d’une société offshore immatriculée aux îles Caïmans. Afin de masquer que MPI II était contrôlé par Manchester City, le fonds était piloté par une société contrôlée par trois associés, dont l’actuel propriétaire du Losc Gérard Lopez, et gérée par l'actuel directeur général du club lillois, Marc Ingla.