Fir de Kont vum 29. Spilldag an der Premier League gouf et tëscht Tottenham an Arsenal am North London Derby kee Gewënner.

© afp

Premier League

No der gudder Leeschtung vum Starspiller Mesut Özil huet een dierfe gespaant sinn, ob de fréiere Weltmeeschter am London Derby an den Asaz géif kommen - ma den Däitsche souz awer mol op der Bänk. Seng Equipiere vun Arsenal sinn an der 16. Spillminutt duerch de Ramsey mat 1:0 a Féierung gaangen. Mat deem Score goung et och op den Téi.Am zweeten Duerchgang kruten d'Spectateuren am Wembley Stadion virun allem an der Schlussphas ee Spektakel gebueden. Tottenham konnt duerch een Eelefter vum Kane an der 74. Minutt ausgläichen. Ma och Arsenal krut nach ee Penalty zougesprach, dat an der 1. Minutt vun der Nospillzäit. Dem Aubameyang säi Schoss konnt de Kipper Lloris awer halen a senge Faarwe soumat ee Punkt retten.

Ligue 1

La Liga

Serie A