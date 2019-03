Fir de Kont vum 4. Spilldag am Basket Titel-Grupp war et ee Krimi tëscht der Sparta an der Etzella. Och bei den Damme gouf et am Playoff eng Partie.

© Antoine Hick

Bei denstoungen direkt zwou brisant Ausernanersetzungen um Programm. Steesel hat den T71 op Besuch an d'Etzella ass bei d'Sparta gereest. Ettelbréck huet zu Bartreng missen an d'Verlängerung a konnt sech um Enn eng ganz wichteg Victoire kropen.Och den T71 huet eng gutt Operatioun géint déi direkt Konkurrenz vu Steesel realiséiert, dat no enger 93:84-Victoire.Och d’waren am Asaz. Fir den Optakt vum 4. Spilldag am Titelgrupp huet Steesel doheem géint Zolwer gespillt.

Hären

© Antoine Hick

© Jeff Kettenmeyer

D’Etzella vun Ettelbréck wollt auswäerts bei der Sparta näischt ubrenne loossen an de Virsprong als 1. an der Tabell weider oprecht erhalen. D’Ekipp vum Coach Basic ass den Ament gutt drop an dat wollt si och auswäerts zu Bartreng ënner Beweis stellen.Ma den éischten Duerchgang ass awer net gutt fir d'Etzella gelaf. D'Sparta hat no den éischten zwee Véierel d'Nues mat 63:54 vir.Ettelbréck ass fir den 3. Véierel méi bësseg aus de Kabinne komm a konnt de Réckstand op d'Sparta verkierzen. Véier Minutte waren am 3. Véierel nach ze spillen an op der Tafel stoung ee Score vun 72:68 fir d'Haushären - ee Virsprong vu 4-5 Punkte konnt d'Sparta op d'Etzella halen. Ma d'Ekipp aus den Däichwise wollt awer méi an huet am 3. Véierel souguer nach op 74:74 ausgeglach.Mam Score vun 78:76 fir d'Sparta goung et an den decisive Véierel vun dëser Partie. D'Heemekipp war an där Phas méi dominant a konnt op en Neits ee 5-Punkten-Virsprong erausspillen. Ma Ettelbréck koum zeréck an 3 Minutte virun Enn stoung et 91:91 gläich.Et war ee ganz spannende Match, sou datt et fir béid Ekippen an d'Verlängerung goung. Hei war d'Lokalformatioun, wéi schonns de ganze Match iwwer, ëmmer mat e puer Punkte vir. D'Etzella huet awer net opginn an huet bis zum Enn gekämpft.No der Verlängerung war den 111:107-Erfolleg fir d'Ekipp aus dem Norde perfekt.No der däitlecher Defaite vu Steesel um 3. Spilldag auswäerts zu Ettelbréck, hat d’Ekipp ronderëm de Bobby Melcher doheem géint Diddeleng eppes guttzemaachen. Den T71 war awer bis an d’Fangerspëtzte motivéiert a wollt sech am direkten Duell géint d’Amicale behaapten.D'Heemekipp ass net terribel gutt an de Match komm an huet direkt den 1. Véierel mat 20:30 missten un de Gaascht aus der Forge du Sud ofginn. Am 2. Véierel goung et du besser, wéi Early Jr, Henry a Melcher méi op den Tempo gedréckt hunn.Ma den Jackson-Carwright an den Tom Schumacher hunn awer och gudde Basket gebueden, sou datt hir Ekipp an der Hal Alain Marchetti zu Steesel den 3. Véierel knapps mat 24:23 fir sech entscheede konnt.Am leschte Véierel goung et dunn ëm alles an den Diddelenger Kapitän huet opgedréint. Um Enn stinn 29 perséinlech Punkten op der Tafel, woumat hien de Go-to-Guy vun dëser Partie war. De 4. Véierel goung schliisslech mat 20:14 fir d'Ekipp aus der Forge du Sud aus, wat eng 93:84-Victoire an déi 3. Plaz am Titel-Grupp bedeit huet.Musel Pikes – Konter 99:58Hiefenech – Hesper 71:68Kordall Steelers – Residence Walfer 82:74Zolwer – Fiels

Dammen

No der knapper 71:73-Defaite um leschte Spilldag vu Steesel géint den 1. T71 waren d’Damme vun der Amicale géint Konter ënner Drock. Dem Coach Keiser seng Formatioun wollt deemno virum eegene Public punkten an dat ass hinnen am 1. Véierel dann och mat engem 22:20 gelongen. Och den 2. Véierel war fir d'Steeseler, dat mat engem 22:18-Erfolleg.Konter huet ënnert dem Impuls vum Kudron net schlecht opgespillt a louch ëmmer just knapp hannert der Amicale. Den 3. Véierel goung dunn och 22:18 un den AB. Am leschte Véierel sinn dem Coach Wennig seng Dammen awer dunn ënnert dem Drock vun der Amicale agebrach an huet dëse schliisslech mat 20:6 verluer.Wolz – Sparta 76:93