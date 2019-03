E Samschdeg den Owend ass am Hären- an am Dammen-Volleyball Dikrech an den éischten Halleffinallen op Stroossen getraff.

Bei denstinn direkt zwou Halleffinallen e Samschdeg den Owend um Programm. Dikrech huet hei Stroossen op Besuch a Bartreng ass op Fenteng gereest.Bei denwar et d'Ausernanersetzung tëscht dem Chev a Stroossen, an där d'Ekipp vun der Sauer mat 3:2 d'Iwwerhand behalen huet.

Hären

Déi nach ganz jonk Ekipp vun der Sauer ass e Samschdeg den Owend op d’Routiniere vun der Gym getraff. Dikrech ass awer als liichte Favorit an dës Partie gaangen a konnt deen 1. Saz mat 25:23 fir sech entscheeden. Den 2. Saz goung du mat 25:23 un de Gaascht vu Stroossen.Et war een Hin an Hier, well direkt am 3. Saz konnt d'Lokalekipp op en Neits gewannen - déi Kéier mat 25:20. Duerno am 4. Saz waren et erëm d'Gäscht, déi d'Nues mat 25:22 virhaten - deemno goung et beim Stand vun 2:2 an de 5. Saz.An dësem hat d'Gym eng 3:0-Avance erausgespillt, ma d'Lokalekipp huet dunn awer opgedréint an och de leschte Saz fir sech entscheet, dat mat 15:11.Walfer – VC Belair - um 20 Auer 30.

Dammen

D’Residence ass als klore Favorit an de Match géint Péiteng gaangen. Och wann d’Betty Hoffmann no enger Blessur hirer Ekipp nach ëmmer net zur Verfügung steet, konnt een eng staark Leeschtung vun de Walfer Dammen erwaarden. An dat hu si direkt am 1. Saz mat engem 25:14 ënner Beweis gestallt.Och den 2. Saz goung däitlech mat 25:13 fir d'Residence aus. Den 3:0 gouf dunn am 3. Saz kloergemaach, dat no engem méi knappen 25:23-Erfolleg.De Chev Dikrech hat mat der Gym ee ganz schwierege Géigner op Besuch. Och wann de Chev als liichte Favorit an d’Partie gaangen ass, huet keng einfach Aufgab op déi Dikrecher Formatioun vun der Trainerin Svetalan Stoyanova gewaart.Dës Partie huet mat liichter Verspéidung ugefaangen.VB Iechternach – Stengefort 0:3Mamer – Stroossen 3:0