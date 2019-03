X

Zu Déifferdeng an der Hal vum Fuussbann ass e Samschdeg de Mëtteg wuel eng Virentscheedung am Lëtzebuerger Badminton-Championnat bei den Ekippe gefall. Déi 2 Tabellenéischt Jonglënster an Déifferdeng hu géintenee gespillt a si hunn et ganz spannend gemaach ...Deen éischten Härendubbel war esou serréiert, datt d'Partie an 3 Sätz entscheet gouf an iwwer eng Stonn gedauert huet. Deen zweeten Härendubbel war méi kloer, zweemol goung de Punkt un Déifferdeng, also 2:0.Den Dammedubbel war awer fir Lënster, esou datt d'Dammen op 1:2 verkierze konnten.Bei den Häreneenzel war deen éischte fir Déifferdeng an deen zweete fir Lënster, also 2:3.Den Dammeneenzel war genee wéi den Dammedubbel fir Lënster, esou datt et dunn 3:3 stoung.Wéi dunn och nach deen drëtten Häreneenzel vu Lënster gewonn gouf, stoung et 4:3 fir d'Ekipp aus dem Osten. D'Decisioun huet also mussen am leschte Match, dem Mixt, falen, well Déifferdeng wier e Gläichspill duergaangen, fir eng ganz seriö Optioun op den Titel ze huelen. Fir Lënster war eng Victoire Flicht.An déi sollt der Lënster Ekipp dann och geléngen, awer net direkt: Am 1. Set war Lënster wäit vir, ma Déifferdeng koum zeréck a konnt dee Saz nach fir sech entscheeden. Am 2. Set war et genee ëmgedréit, hei louch Déifferdeng vir, ma um Enn hat Lënster de Saz. Méi kloer war et dunn awer am decisiven drëtte Set, dee Lënster dunn dominéiert a logescherweis och gewonnen huet.D'Schlussresultat ass also 5:3 fir Lënster a wa sech d'Ekipp aus dem Osten um leschte Spilldag de 24. Mäerz zu Beetebuerg net iwwerrasche léisst, dann dierft si de Championstitel feieren.Wéi zanter dëser Saison üüblech goufen e Samschdeg zu Déifferdeng zwee Spilldeeg matenee gespillt, ee moies an ee mëttes.