Sport: Am meeschte gelies

© afp

No der Victoire vum Roger Federer an der Finall vum ATP-Tournoi zu Dubai iwwert de Stafanos Tsitsipas kann déi Schwäizer Tennis-Legend säin 100. Titel um Proffi-Circuit feieren.An der Finall huet hien an zwee Sätz mat 6:4 a 6:4 géint dat griichescht Nowuesstalent gewonnen.Just den Jimmy Connors steet mat 109 Succèsen a senger Carrière awer nach virum 20-fache Grand-Slam-Gewënner.