An der Premier League klappt Chelsea auswäerts den FC Fulham an an der Ligue 1 gewënnt Lille mat 1:0 géint Dijon.

© afp (Archiv)

Um Sonndeg gouf an Däitschland, England, Frankräich, Spuenien an Italien Futtball gespillt an et gouf direkt e puer interessant Matcher.

Bundesliga

Et war sou eppes wéi eng Finall am Keller-Duell tëscht deenen zwou Krisen-Ekippen. Stuttgart huet allerdéngs immens staark an der éischter Halschent gespillt an Hannover huet eng indiskutabel Leeschtung gewisen. Schonn no 4 Minutten stoung et 1:0 wéi de Gomez aus 16 Meter mat lénks an de rietsen Eck schéisse konnt. An der 16. Minutt huet de Kabak no engem Corner vum Castro de Ball an de Gol gekäppt. Kuerz virun der dann nach eng kéier genau dat nämlecht Bild, dës kéier koum de Corner just vun der anerer Säit.No 68 Minutten huet Hannover dunn awer op eemol den Uschloss gepackt wéi de Jonathas eng Flank vum Haraguchi verwäerte konnt. Stuttgart war um Sonndeg awer ze staark fir hei nach Punkten ofzeginn a konnt no 78 Minutten nees erhéijen. Dem Zuber säi Schoss aus 18 Meter gouf onhalbar fir de Golkipper ofgefälscht. 3 Minutte méi spéit ass et nach méi batter fir Hannover ginn wéi den Zuber säin zweete perséinlech Gol.

Premier League

Béid Ekippen hu gutt ugefaangen an esou sinn déi dräi Goler och alleguer an der éischter Halschent gefall. An der 20. Minutt huet den Azpilicueta eng schaarf Flank an d'Mëtt bruecht an den Higuain huet de Ball wéi e Stiermer eben an de Gol ofdrëpse gelooss. 7 Minutte méi spéit huet den Chambers de Ball no enger Flank an de Gol gekäppt. Mee Chelsea konnt direkt nees reagéieren an duerch de Jorginho an der 31. Minutt den 2:1 schéissen. Et war en herrleche Schlenzer aus 16 Meter an de Wénkel. Zum Schluss huet sech Chelsea dës Victoire dann nach iwwert d'Zäit geziddert.....

Ligue 1

....

La Liga

Serie A