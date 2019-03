Am nationalen Häre-Basket bleift nach ee Spilldag bis den Titelgrupp eriwwer ass an et dann an dee richtege Playoff geet.

© Maya a Robert Straus





Problemer bei der Amicale/Reportage Jeff Kettenmeyer





D'Amicale Steesel schéngt den Ament, fir déi decisiv Phas vun der Saison e bëssen ausser Form ze sinn. Dobäi kënnt nach, datt a knapp zwou Wochen d'Coupe-Finall waart.

Knapp zwou Woche virun der Coupe-Finall géint d'Etzella muss sech d'Amicale séier nees zesummerappen, soss kéint et géint Ettelbréck eng ganz sauer Affär ginn. Dat gesäit de Pitt Koster och esou a mengt et misst een elo einfach no vir kucken a probéieren, zu Bartreng e gudde Match ze maachen.Den T71 Diddeleng huet dogéint och kollektiv iwwerzeegt a schéngt, an der wichteger Phas vun der Saison ëmmer besser a Form ze kommen. Dobäi kënnt nach, datt fir Tom Schumacher a Co déi drëtte Plaz ganz wichteg ass. Mat enger Victoire géint de Racing kéint den T71 déi drëtte Plaz perfekt maachen.