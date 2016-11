D'Angelique Kerber, aktuell Nummer 1 op der Welt, klappt d'Dominika Cibulkova aus der Slowakei mat 7-6, 2-6 an 3-6.Den Argentinier Juan Martin Del Potro huet den ATP Tournoi zu Stockholm an zwee Sätz géint den Amerikaner Jack Stock gewonne.Zu Antwerpen konnt sech de Fransous Richard Gasquet mat enger Victoire an 2 Sätz géint den Argentinier Diego Schwartzmann an de Palmares androen.