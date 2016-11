© Franky Hippert

De leschte Mëttwoch hat sportspress.lu, d'Associatioun vun der Lëtzebuerger Sportspress, hir Generalversammlung. Do gëtt dann och ëmmer d'Lëscht festgehalen fir d'Wiel vum Sportler, der Sportlerin an der Equipe vum Joer.Des Kéier sinn et 14 Sportler, 9 Sportlerinnen an 6 Equippen, dorënner och d'Titelverdeedeger Gilles Muller, Christine Majerus an d'Dammendëschtennisnationalequipe.De Prix du jeune espoir ass fir de Footballspiller Vincent Thill an d'Schwëmmerin Monique Olivier.De Präis Sport an Handicap ass fir de President vun de Paralympics Marc Schreiner. De Prix d'honneur kréien de Yonas Kinde an de Pierre Gricius.An de Fair-Play Präis geet un de François Wies.De grousse Gala, wou d'Sportler vum Joer gewielt ginn, ass Donneschdes den 1. Dezember. Dat Ganzt gëtt déi éischte Kéier an der Coque, an net méi zu Munneref organiséiert.