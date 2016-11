De leschten Tournoi zu Metz konnt de Lucas Pouille (riets)gewonnen, dat an der Finale géint den Dominic Thiem.

Virun engem Mount huet et geheescht, dass den ATP-Tennis-Tournoi vu Metz dat nächste Joer net méi organiséiert géif ginn. Et géif ee finanziell net méi iwwer d'Ronne kommen. Elo besteet awer nees Hoffnung, dass den Tournoi an der Lorraine bleift an net an Taiwan verlagert gëtt.

Tennis Tournoi Metz / Reportage Rich Simon



D'ATP den Daachverband vum professionellem Tennis géif nämlech engem Verkaf net zoustëmmen. Et wier net Usus, fir een Tournoi vun enger Regioun an eng aner ze verleeën. Fir d'Dan Maas, d'Organisatrice vum Tournoi op der Kockelscheier, ass et kloer, dass d'ATP dat leschte Wuert huet. Bei der WTA, dem professionellem Dammentennis, wier dat nämlech net anescht. Et si Si déi de Kalenner maachen an decidéieren, wou d'Tournoie solle gespillt ginn.D'Dan Maas seet et wier schwéier ,den Härentournoi vu Metz, mam Dammentournoi op der Kockelscheier ze vergläichen, well den Tournoi zu Metz kommerziell organiséiert gëtt. Zu Lëtzebuerg leeft et iwwer eng a.s.b.l., d'Leit schaffen also all Benevol. Et huet een also en anere But, wéi déi meescht vun deenen aneren Tournoien.Den Tournoi op der Kockelscheier huet eng Valeur vu ronn 4 Milliounen Dollar. Als a.s.b.l. kéint een esou eng Zomm net opbréngen. An dofir huet een den Tournoi bei enger amerikanescher Agence geleast. Wann d'WTA awer elo géif decidéieren, datt et besser wier am Oktober nach en Tournoi an Asien ze verleeën, kéint d'WTA déi amerikanesch Agence kontaktéieren, fir eben deen Tournoi ze verlageren.Déi Offer kruten d'Organisateure vun der Kockelscheier och gemaach. Virun 3 Joer krute si vill Suen gebueden, fir den Tournoi opzeginn. Dat wollten se awer net. Elo ass den Tennis Tournoi op der Kockelscheier Mol sécher nach bis 2020. Déi Sécherheet huet den Tournoi vu Metz bis elo net.