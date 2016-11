An der rouder Poule konnten sech de Mike Scheidweiler an de Christophe Tholl fir d'Halleffinallen qualifizéieren.An der bloer Poule sinn de Gilles Kremer an den Titelverdeedeger Tom Diederich am beschte placéiert an eng Ronn weider.Déi zwou Halleffinalle bei den Hären ginn um 14.30 Auer gespillt.

Bei den Damme qualifizéieren sech d'Eleonora Molinaro an d'Tiffany Cornelius an der wäisser Poule fir d'Halleffinallen. An der gieler Poule sinn et d'Sharon Pesch an d'Tatiana Silbereisen.



Déi éischt Halleffinale bei den Dammen ass e Samschdeg de Mëtteg um 13 Auer. Hei sti sech d'Sharon Pesch an d'Tiffany Cornelius géigeniwwer. Déi zweete Halleffinale ass um 14.30 Auer tëschent dem Tatiana Silbereisen an dem Eleonora Molinaro.

Gespillt gëtt am nationalen Tenniszenter zu Esch.



Order of Play Halleffinallen