© AFP

© AFP

Direkt an der éischter Minutt vum Match waren déi Leipziger vu Leverkusen kal erwëscht ginn. No Viraarbecht vum Wendell, Calhanoglu a Brandt huet de Kampl net laang gezéckt a seng Faarwen no net emol 60 Sekonne mat 1:0 a Féierung bruecht.D'Reaktioun vu Leipzig huet awer net laang op sech waarde gelooss. No engem Korner vu Leipzig huet de Baumgartlinger de Ball onglécklech an den eegene Goal gelenkt. Domadder stoung et 1:1.Kuerz virun der Paus konnt Leverkusen nees a Féierung goen, duerch e Goal vum Brandt. No engem Pass vum Calhanoglu huet de Spiller vu Leverkusen de Ball, zum 2:1, uewen am rietsen Eck ënnerbruecht. An der 54. Minutt hat d'Lokalformatioun d'Chance duerch en Eelefmeter mat 3:2 a Féierung ze goen. De Gulacsi konnt de Schoss vum Calhanoglu awer paréieren.Leipzig huet weider Drock op Leverkusen gemaach a monter no vir gespillt. An der 64. Minutt huet de Keita de Ball an der eegener Halschent op de Forsberg ginn, dee konnt ouni Problemer bis an den anere Strofraum virstoussen an huet de Ball zum 2:2 am Filet ënnerbruecht.Fir d'Schlussresultat huet de Goal vum Leipziger Orban an der 81. Minutt gesuergt. Leverkusen konnt duerno net méi reagéieren, sou dass Leipzig op d'mannst bis e Samschdeg un der Tabellespëtzt steet. Den Opsteiger huet 27 Punkten op der zweeter Plaz steet Bayern München mat 24 Punkten. Den däitsche Rekordmeeschter spillt e Samschdeg den Owend um 18.30 Auer géint Borussia Dortmund.