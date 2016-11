Am Süde vum Land, zu Déifferdeng, gëtt et eng nei Uni. E Freiden ass d'Lunex, eng Sportsuni, offiziell ageweit ginn.

© Commune de Differdange

Eng 120 Studente studéieren hei schonn am 2. Semester. An e puer Joer sollen et der 800 sinn.

Offréiert ginn Etuden an der Physiotherapie oder Sportsmanagement zum Beispill.

An Zukunft soll et och e sportwëssenschaftleche Labo ginn. Virun der fréierer Piscine gëtt ënnert anerem och e Studentenhotel mat Kantin gebaut.