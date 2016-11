Den definitiven Avant-Projet fir den neien nationale Footballstadion kënnt RTL-Informatiounen no de 5. Dezember an de Stater Gemengerot.

En Donneschdeg kruten déi Responsabel vun der Gemeng, dem Sportsministère an der Lëtzebuerger Footballfederatioun dat Ganzt vum zoustännegen Architektebüro presentéiert. Am September 2019 soll dann an deem neie Stadion tëscht der Cloche d'Or an der Kockelscheier Football a Rugby gespillt kënne ginn.