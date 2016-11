Um Samdeg Mëtteg waren 5 Matcher an der däitscher Football Bundesliga. Tëscht Mainz an Freiburg war et ganz spannend, Ingolstadt huet d'Kellerduell gewonn.

Dortmund - Bayern 1:0 (1:0)

Um Spëtzematch vum Samschdeg aus der däitscher Bundesliga huet Dortmund ganz offensiv gespillt. Mat Aubameyang a Ramos huet den Thomas Tuchel 2 Stiermer op den Terrain geschéckt. Dortmund huet just mat enger 3-er Ketten an der Defense gespillt. Bayern huet manner rotéiert, an d'Schnellegkeet sollt bei de Gäscht iwweert Ryberi an Alaba kommen.

Et war vun Ufank un ganz emkämpft, ma Dortmund haten de bessere Start a konnten duerch den Aubameyang an der 11. Minutt a Féierung goen. Ab der 20. Minutt huet d'Blat sech bësse gedréint an d'Bayern ware méi no um Ausgläich wéi Dortmund um 2-0.

No der Paus ass et sou weidergaang. Dortmund konnt den 1-0 halen, mä d'Bayern hu gedréckt. An der 71. Minutt hätt Dortmund missen a Féierung goen. Den Alonso vu Bayern huet sech e kapitale Bock erlaabt, den Aubameyang kann profitéieren a leeft alleng op de Münchener Goal duer. Ma hie bréngt et net fäerdeg de Ball laanscht de Neuer ze bréngen.

An enger chaotescher Schlussphas sinn Spiller vu béide Formatiounen uneneen geroden, dat well Bayern de Ball net an d'Aus gespillt huet wéi den Schmelzer verletzt um Buedem loung.

Um Enn bleift et bei der erkämpfter Victoire fir de BVB am Topmatch géint d'Bayern.

Mainz : Freiburg 4:2 (2:0)Dee bessere Start bei dëser Partie haten d'Haushären. An der 15. Minutt huet den Yunus Malli e Korner geschoss. Den Niko Bungert ass am héchste gesprong a markéiert mam Kapp zum 1-0. Kuerz drop, an der 20. Minutt huet den Malli en Eelefter markéiert. Deen éischten Eelefter huet den Onparteieschen missen zeréckpäifen, well d'Spiller ze fréi an de Strofraum gelaf sinn.An der 67. Minutt huet de Grifo den Uschlossgoal markéiert.No enger ganz spannender an intesiver Schlussphas, huet de Bell an der 82. Minutt den 3-1 fir Mainz geschoss. Ma et ass weiderhi spannend bliwwen, well an der 85. Minutt huet de Petersen den 2-3 markéiert.An der 5. Minutt vun der Nospillzäit huet den Onisiwo den 4-2 markéiert, an domat den Deckel dropgemaach.Gladbach - Köln 1:2 (1:0)Am Derby tëscht Gladbach a Köln waren déi Kölner an der Ufanksphas ze passiv, si sinn dann och an der 32. Minutt dofir bestrooft ginn, wéi de Stindl zum 1-0 fir déi Gladbacher markéiert.An der 59. Minutt huet den Heintz eng Flank op de Modeste gemaach. Deen spréngt héich a kann e Ball mam Kapp markéieren.An der Nospillzäit huet de Risse per Fräistouss e wonnerschéine Goal markéiert, an d'Partie war gedréint.Darmstadt - Ingolstadt 0:1 (0:0)Am Kellerduell tëscht Darmstadt an Ingolstadt war den Ufank relativ equilibréiert. No Chancen vum Hartmann a Matip fir Ingolstadt, huet de Ben-Hatira vun Darmstadt säin Schoss op d'Lat plazéiert.An der 68. Minutt konnt den Hartmann fir d'Gäscht markéieren.Wolfsburg - Schalke 0:1 (0:0)De Ricardo Rodríguez (Wolfsburg) hat schonns an der drëtter Minutt eng geféierlech Aktioun no engem Fräistouss, ma de Ball sollt um Enn net eragoen.An der 60. Minutt koum et zu Opreegung am Wolfsburger Strofraum. No engem Korner huet den Höwedes (Schalke) de Ball kritt, hien ass du vun de Been geholl ginn. Déi Schalker hunn en Eelefter gefuedert, ma den Onparteieschen huet dat net sou gesinn, an hien huet weiderspille gelooss.An der 83. Minutt huet de Goretzka zum 1-0 fir d'Gäscht markéiert. Déi Schalker hunn sech deen Succès rausgespillt, a sinn elo schonn zanter 10 Matcher ongeschloen.Augsburg - Hertha 0:0 (0:0)An der éischter Halschent huet een éischter eng schwaach Leeschtung vu béide Formatioune gesinn. Augsburg huet op schnell Konteren gewaart, an d'Gäscht aus der däitscher Haaptstad hunn mat laange Bäll versicht ze markéieren. Béides sollt an der éischter Halschent nach net sou richteg funktionéieren.Ma och an der zweeter Halschent ass de Match net besser ginn, an sou ass et zu engem 0-0 Remis komm.