Beim FLT Masters am Tennis heescht d'Finale bei den Dammen Tiffany Cornelius géint Eleonora Molinaro.

© Val Wagner

Tiffany Cornelius stoung an der Finale nodeems hir Géignerin Sharon Pesch wéinst Blessur huet misste Forfait erkläeren.

An d'Molinaro huet Tatiana Silbereisen an zwee Sätz geklappt.



Bei den Hären hunn sech den Gilles Kremer an den Tom Diederich fir d'Finale qualifizéiert.

De Gilles Kremer huet haut den Christophe Tholl an zwee Sätz geklappt.

An den Tom Diederich huet 3 Sätz gebraucht fir sech géint de Mike Scheidweiler ze behaapten.