Portrait vum Eric Wagner (19.11.2016) Hawaii 2018, den Triathlon iwwer d'Langdistanz ass dem Eric Wagner säin Ziel. Zu Roth dest Joer gouf de Miseler 41ten an 9 Stonnen an enger Minutt.

Him ass keng Stonn ze fréi nach ze spéit, fir ze trainéieren. Ablacklech fokusséiert sech den Eric op d’Schwammen an do méi speziell op Techniken. 10 Stonnen Training d’Woch kommen esou labber zesummen.

Den Triathlet huet sech als Zil gesat 2017 zu Roth ënner 9 Stonnen ze bleiwen. 2018 wëll den Eric dann zu Hawaii beim Triathlon op der Laangdistanz untrieden.