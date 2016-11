De Stater Racing huet an der Aachtelsfinall am nationale Football 4-0 géint d'Equipe aus der 1. Divisioun vu Luerentzweiler gewonn.

An der anerer Partie huet d'Etzella aus er Eierpromotioun géint Rëmeleng gespillt. Rëmeleng konnt a Féierung goen, ma duerch den Ausgläich vun der Etzella ass dëse Match an d'Verlängerung gaang.An der Verlängerung konnt de Kevin Holtz an der 101. Minutt den 2-1 markéiert.