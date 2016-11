No 53,1 Kilometer konnt sech den däitsche Moritz auf der Heide an enger Zäit vun 3h57'27'' duerchsetzen.

Mathieu Deville gëtt Lëtzebuerger Champion am Trail (20.11.2016) D'Victoire beim Trail Uewersauer war fir de Moritz auf der Heide. Bei den Dammen huet sech Tatiana Quesada d'Meeschterkroun opgesat.

Zweeten an domadder beschte Lëtzebuerger gëtt de Mathieu Deville. Hien huet fir déi 53,1 Kilometer 4 Stonnen 6 Minutten an 4 Sekonne gebraucht. De Mathieu Deville huet eréischt zanter Mee, déi lëtzebuergesch Nationalitéit a gouf e bëssen iwwerraschend Lëtzebuerger Champion. Um Podium stoung nach de Lëtzebuerger Bertil Muller.



Bei den Dammen konnt sech d'Tatiana Quesada d'Meeschterkroun opdoen. Déi nei Lëtzebuerger Champione huet 5 Stonnen 11 Minutten an 20 Sekonne gebraucht.



D'Course iwwert 10 Kilometer gouf vum François Reding an 41 Minutten an 14 Sekonnen gewonnen.

Bei den Damme war d'Sandra Huberty an 52 Minutten an 11 Sekonnen déi Séierst.