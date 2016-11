Während enger Gedenkfeier goufen e Freideg 2 Plaquette vun 2 Sportlerinnen am Sportlycée opgestallt, déi eis vill ze fréi verlooss hunn.

Dat eent war dat grousst Talent aus dem Volleyball Denitza Krivova, déi 2008 am Alter vun 18 Joer bei engem Accident ëm d'Liewe koum.





Dat anert war d'Judoka Zoé Michels, déi 2012 am Alter vun 16 Joer no schwéierer Krankheet gestuerwe war.