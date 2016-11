Futtball: Aachtelsfinall Coupe de Luxembourg (20.11.2016) Etzella - US Rëmeleng 2-1 n.V.

Hueschtert-Fola © Cliff Block

Nom Réckstand hunn déi Hammer weider no fir gespillt an haten dunn an der 37. Minutt d'Chance fir den Ausgläich. Den Hadji war am Strofraum gefoult ginn, huet den Eelefmeter du selwer geschoss, ma de Vogel am Rousperter Goal konnt de Ball halen.No der Paus goung et monter weider tëschent Rouspert an Hamm. An der 60. Minutt huet den Heinz et aus 30 Meter probéiert an hat Gléck. De Ball ass widder d'Lat gaangen a vun do an de Goal gesprongen. Dat war den 2:0 fir Rouspert. 5 Minutten drop huet et dunn nees am Hammer Goal gerabbelt. Dës Kéier war et de Karapetian zum 3:0.Duerch e Goal vum Kabral konnten déi Hammer an der 67. Minutt op 1:3 verkierzen. Fir déi definitiv Entscheedung huet dunn de Karapetian an der 77. Minutt an den de Sousa an der 89. Minutt mat de Goaler 4 a 5 fir Rouspert gesuergt. Rouspert wënnt 5:1 géint Hamm a steet an der Véierelsfinall.Den Titelverdeedeger F91 Diddeleng konnt an der 11. Minutt scho mat 1:0 duerch e Goal vum de Sousa a Féierung goen. Sekonne virun der Paus konnt de Champion op 2:0 erhéijen. Déi Wolzer konnten de Ball net richteg degagéieren, de Stolz huet dat ausgenotzt an de Ball am laangen Eck ënnerbruecht.Diddeleng war déi ganz Partie iwwer déi besser Equipe an huet dat an der 62. Minutt an an der 67. Minutt duerch zwee weider Goal vum Ibrahimovic gewisen. Fir de Schlusspunkt huet de Quercia an der 82. Minutt mam 5:0 gesuergt.Hueschtert ass Doheem géint d'Fola séier an d'Hannertreffe geroden. No engem Foul vum Fürst um Françoise gouf et an der 8. Minutt en Eelefmeter fir d'Gäscht. Den Hadji huet dunn de Ball vum Punkt am Goal ënnerbruecht. Kuerz drop konnt d'Fola nach eng Kéier noleeën. Dës Kéier war et de Bensi, deen no engem Pass vum Hadji de Ball am Filet ënnerbruecht huet.An der 35. Minutt konnt Hueschtert duerch de Stumpf op 1:2 verkierzen. D'Freed war awer nëmme vu kuerzer Dauer. 2 Minutte méi spéit huet de Laterza mat engem Lupfer iwwert de Keeper op 3:1 erhéicht. Duerch en Eelefmeter konnt den Drif kuerz virun der Paus Hueschtert op 2:3 erubréngen fir dunn an der 49. Minutt duerch de Furst zum 3:3 auszegläichen.D'Moral vun Hueschter ass dunn duerch zwee Goaler vun der Fola an der 72. respektiv 75. Minutt gebrach. Fir d'éischt war et den Hadji ier dunn de Bensi en Eelefmeter am Noschoss konnt verwandelen. D'Schlussresultat 5:3 fir d'Fola géint Hueschtert.-RM Hamm Benfica 5:1 (1:0)Gréiwemaacher (EP)-0:1 (0:0)(EP)-Monnerech (EP) 3:1 n.V (0:0)Wolz (EP)-0:5 (0:2)Hueschtert-3:5 (1:2)(EP)-Hesper (EP) 2:1 n.V (1-1)Um Samschdeg haten sech schonn d'Etzella Ettelbréck an de Racing fir d'Véierelsfinalle qualifizéiert. Ettelbréck konnt sech no Verlängerung mat 2:1 géint Rëmeleng duerchsetzen. Fir de Stater Racing gouf et eng kloer 4:0 Victoire zu Luerenzweiler aus der 1. Divisioun.