No enger héijer Flank vum Guerenne op de Fernandes, huet dësen et sech an der 4 Minutt net huele gelooss de Ball aus 5 Meter mam Kapp an de Filet ze setzen.Déi Péitenger haten awer direkt eng Äntwert op Lager. Eng Minutt drop huet de Baier fir Péiteng ausgeglach. No engem Feeler vum Bourgeoi am 16-Meter-Raum huet de Bossi den Eelefmeter an der 25. Minutt souverän erageschoss. Domadder stoung et an der Paus 2:1 fir Péiteng.Fir de Schlusspunkt huet de Goal vum Abreu Pereira an der 86. Minutt gesuergt. Domadder wënnt Péiteng mat 3:1 géint Käerjeng.