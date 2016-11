© AFP

An der 28. Minutt konnt den HSV zu Hoffenheim mat 1:0 duerch e Goal vum Kostic a Féierung goen. Sekonne virun der Paus konnt de Wagner fir d'Lokalformatioun zum 1:1 ausgläichen.No der Paus war et dunn Hoffenheim, déi duerch e Goal vum Zuber an der 49. Minutt mat 2:1 konnten a Féierung goen. An der 61. konnt de Müller mam 2:2 Hamburg awer nach e Punkt sécheren.Hoffenheim bleift domadder des Saison weiderhin ongeschloen an den HSV bleift op der leschter Plaz an der Tabelle.An der zweeter Partie um Sonndeg verléiert Bremen mat 1:2 géint Frankfurt. Fir Bremen huet de Grillitsch an der 39. Minutt markéiert. Bei Frankfurt huet de Meier an der 52. Minutt de Ball am Filet ënnerbruecht an de Barkok huet an der 90. Minutt fir d'Schlussresultat gesuergt.An derwënnt Chelsea auswäerts mat 1:0 géint Middlesbrough a steet un der Tabellespëtzt. Si hunn ee Punkt Avance op Liverpool.