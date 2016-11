© Serge Olmo

Am Handball konnt sech den HB Diddeleng e Sonndeg fir d'Aachtelsfinallen am europäeschen Challenge-Cup qualifizéieren.

Nom Allermatch vun e Samschdeg an der 23 op 28 Defaite hate just nach déi mannst doru gegleeft.

E Sonndeg ass de Retourmatch du mat deem selwechte Resultat ausgaangen, allerdéngs zu Gonschte vum HBD.

Duerno gouf et dunn kuriéis.

Kuréis Schlussphase beim HBD / Reportage Jeff Kettenmeyer



Et war eng Situatioun, wéi wuel déi meescht déi zu Diddeleng waren, se nach ni erlieft haten. Nodeems d'Auwäertsgoal Regel wéinst dem zwee mol identesche Resultat vun Aller a Retourmatch net gegraff huet, huet u sech jidderee mat enger Verlängerung vun 2 Mol 5 Minutte gerechent. Et koum awer ganz anescht, an Decisioun ass direkt am Siwemeterschéisse gefall.Am Europapokal gëtt et keng Verlängerung, erkläert de Willy Geib, Member vun der Arbitterkommissioun vun der FLH. Dat gouf viru Jore schonn ofgeschaf.Ganz sécher war sech den Offiziellen aus Portugal awer net an e Bléck an d'Buch vun der Regelen huet dunn gehollef. Den Délégué hat schonn alles am Grëff, ma hien huet awer nogekuckt, well et a verschidde Competitiounen aner Reglementer ginn. Sou ass et op der WM anescht wéi an der Europacoupe.Fir d'Spiller war et eng komesch Situatioun, déi net direkt woussten, wéi et géif viru goen. Den Trainer Erny Hoffmann huet op déi Offiziell vertraut, wousst awer selwer net genee, wéi de Match definitiv eriwwer war. Den Offiziellen ass dofir do, fir esou eppes ze wëssen, seet den Trainer vum HBD. Esou spezifesch Reglementer mussen d'Arbitter net onbedéngt kennen. Um Schluss vum Match si se dann all op de Mladen zougelaf, och wa kee realiséiert huet, wéi se gewonnen hunn. Den Trainer wosst selwer net, datt hien no der Parade vu sengem Goalkipp de Match gewonnen hat.Fir den Diddelenger Goalkipp Mladen Jovicic war Siwemeterschéissen ee Genoss. Et huet schonn eng Kéier a sengem Liewen esou e Match verluer. Ma déi Situatiounen, déi een net dacks erlieft, sinn "einfach geil". Well bei Siwemeterschéisse kann de Goalkipp séier zum Held ginn.Den Tirage vun den Aachtelsfinallen ass iwwregens en Dënschdeg 8 Deeg zu Wien.