Archive

An der Paus louchen d'Musel Pikes mat 43 op 40 zu Steesel a Féierung. Am drëtte Véierel hunn d'Gäscht dunn nach eng Kéier opgedréint, soudass si mat enger Avance vun 10 Punkten an de leschte Véierel gaange sinn.An de leschten 10 Minutten hu si sech d'Victoire net méi huele gelooss a wannen um Enn no iwwerzeegender Leeschtung 83 op 73 zu Steesel.D'Musel Pikes sinn de Moment richteg gutt a Form an hunne Laf. An de lescht véier Partien hunn si Konter, Ettelbréck, d'Sparta an elo och nach d'Amicale Steesel geklappt.